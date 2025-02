Inter-news.it - Biasin: «Martinez? C’è fiducia! Ecco perché l’Inter l’ha voluto»

In collegamento con Cronache di Spogliatoio, Fabrizio ha parlato dell'esordio di Josep con la maglia del. ESORDIO – Fabrizio, noto giornalista sportivo e tifoso del, nel podcast di Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell'esordio in Serie A con la maglia del di Josep. Queste le sue parole: «Josep? C'è assoluta, da parte di tutti. pagato tanto nnotanto. La società ha investito su quello che pensano possa essere il portiere del futuro. può fare il lavoro di Sommer. C'è solo un interrogativo, se giocherà a San Siro come aveva fatto col Genoa. Questo lo potremo scoprire solo strada facendo. Sicuramente la qualità tra i pali non si discute».