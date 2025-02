Terzotemponapoli.com - Bianchi: “Il Napoli lotterà senza pensare all’Inter”

Ottavio, ex allenatore del, ha rilasciato una intervista a Il Mattino oggi in edicola, nella quale ha parlato degli azzurri di Antonio Conte e della sfida di domani contro il Como. Di seguito le parole dell’allenatore del primo Scudetto., domani c’è il Como, ma atutti già sembrano avere la testaCosì l’ex allenatore: “Mi sembra che i punti in palio siano gli stessi anche domani, ovvero tre. Mi ha aiutato molto questa lezione napoletana: da calciatore, il lunedì prima della gara con la Juve o con l’Inter guardavo Zoff, Sivori, Altafini, Juliano che iniziavano a darsi da fare in allenamento e allora capivo che quei grandi attori stavano preparandosi per l’entrata in scena. Capitava che al San Paolo vincevamo quasi sempre contro le big, poi andavano in casa delle piccole e le prendevamo già la domenica dopo.