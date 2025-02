Dayitalianews.com - Biancavilla, “Avrò pace quando ti ammazzerò”: arrestato marito violento

Leggi su Dayitalianews.com

I soprusi e le botte che riservava alla moglie 36enne erano ormai la quotidianità per un 44enne diche, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale è statoin flagranza dai Carabinieri della Stazione di Paternò, perché responsabile di maltrattamenti in famiglia.La donna, in particolare, ha chiamato in suo soccorso i Carabinieri, intorno alle 21, ilè rientrato a casa e sarebbe scoppiata, come spesso accadeva, una discussione per futili motivi, purtroppo alimentata, nella sua brutalità, dallo stato di ubriachezza dell’uomo, dedito alla smodata assunzione di alcol.La lite, però, sarebbe ben presto degenerata allor, alla presenza della loro figlia minorenne, il 44enne avrebbe inveito contro la moglie minacciandola di morte <<.