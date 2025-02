Juventusnews24.com - Bertotto dopo Juventus Next Gen Giugliano: «Il pareggio è assolutamente positivo. Contro una squadra così puoi andare in sofferenza»

di RedazioneNews24Gen: tutte le dichiarazioni dell’allenatoreil(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – L’allenatore delha parlato in conferenza stampaillaGen elogiando anche i bianconeri.ANALISI – «Sono contento di come abbiamo giocato. Chi è venuto qui si è divertito perché ha visto due squadre giocare a calcio. Diversi episodi da una parte e dall’altra. Sono soddisfatto di come i ragazzi stanno interpretando il lavoro quotidiano fatto da inizio stagione. Sono soddisfatto perché nella continuità del gioco che ricerchiamo loro assumono consapevolezza, fiducia nei loro mezzi. Bisogna sempre cancellare quello che di buono è fatto eoltre».