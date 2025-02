Internews24.com - Bergomi dichiara: «Avrei potuto allenare l’Inter»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il commentatore avrebbe? Lezioni dell’ex capitano nerazzurroIn un’intervista a Sportweek Beppe, ex capitano dele attuale commentatore di Serie A, ha recentemente rivelato di aver avuto opportunità dila sua vecchia squadra, ma queste possibilità non si sono concretizzate. Secondo quantoto, ci sarebbero state due volte in cui si è trovato a un passo dal diventare parte dello staff tecnico del.LE PAROLE DI- «C’è stata la possibilità due volte. Sa, il mestiere del commentatore ha delle controindicazioni. Ricordo che Zoff una volta mi disse: “Beppe, andando in tv ti prendi dei rischi”. Ma io cerco sempre di essere onesto e rispettoso, senza fare il tifoso. Qualche giudizio deve aver incrinato dei rapporti, non so dire con chi.