Terzotemponapoli.com - Beretta: ”La trasferta del Napoli a Como è insidiosa perché i lariani hanno individualità di spicco”

: ”Il palleggio delè raffinato, ma anche ilnon è da meno, poi gli azzurriqualità individuale e collettiva, ha fisico e corsa, e quindi se fa la partita avrà possibilità di portare a casa il risultato, ma non sarà agevole”Nel corso di Radio Marte è intervenuto l’allenatore Mariocommentando i temi d’attualità del calcio italiano. Queste le sue parole:: “L’Atalanta per me è ancora in lizza per lo Scudetto“L’Atalanta per me è ancora in lizza per lo Scudetto, specie dopo l’eliminazione sia dalla Champions che dalla Coppa Italia. La Dea dirà la sua sino al termine del campionato. Ladeldi, ha acquistato calciatori di qualità, ha una sua identità di gioco eviene da un risultato positivo non facile da ottenere a Firenze.