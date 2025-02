Anteprima24.it - Benevento, parla solo Vigorito: “Lavoriamo per uscire dalla crisi, se uno cade deve essere aiutato ad alzarsi”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’1-1 rimediato a Latina, è proseguito il silenzio stampa del. Ad annunciarlo ai microfoni di Ottochannel il presidente, deluso per una prestazione condita dai soliti problemi dell’ultimo periodo. “La partita l’abbiamo vista tutti – ha detto – e non si puòre di aver ritrovato la bussola. Non è giusto che mi metto are di una partita di calcio. Non sono io deputato are di tecnica e atletica. La società è attenta per quello che sta succedendo. Le gare le avete viste. C’è sofferenza. A parte l’avversario, i problemi sono in casa del. Non eravamo al cospetto di una squadra imbattibile come il Latina. Siamo income loro. Bisogna rimboccarsi le maniche. Quando siamo caduti ci siamo rialzati. Posso rassicurare la tifoseria che sta aspettando con pazienza che ne usciamo fuori.