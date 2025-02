Anteprima24.it - Benevento, Nunziante torna a vestire la maglia azzurra: arriva la convocazione nell’U19

Tempo di lettura: 2 minutiil sogno azzurro per l’estremo difensore delAlessandroche è stato convocato dal tecnico Alberto Bollini per uno stage con la Nazionale Under 19 in programma a Coverciano in vista della fase élite dell’Europeo, previsto in Calabria dal 25 al 29 marzo. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all”Ezio Scida’ di Crotone, prima di sfidare i campioni d’Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro.Il numero 1 della Strega, dopo essersi laureato campione d’Europa con la Nazionale Under 17 a giugno 2024, entra quindi di nuovo nell’orbitaed è uno dei tre calciatori di società di Serie C convocati insieme a Matteo Giuseppe Plaia (Perugia) e Mattia Piermarini (Ascoli).