Benevento, al via la Scuola di Specializzazione per gli avvocati di famiglia

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma della Presidente ONDIF Sez. diavv. Maria Carmela Cicchiello.È iniziata questo fine settimana ladiin Diritto della persona delle relazioni familiari e dei minorenni, organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di, dall’Università Roma Tre e dal Consiglio dell’Ordine deglidi Roma.Il percorso formativo avrà durata biennale e all’esito di un esame finale gli iscritti potranno conseguire il titolo di avvocato specialista in Diritto della persona delle relazioni familiari e dei minorenni con iscrizione in apposti albi tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli.La sezione O.N.D.I.F. diè tra le 35 sedi accreditate in tutta Italia e per la prima volta le avvocate e gliiscritti potranno seguire le lezioni da un’aula allestita presso il Consiglio dell’Ordine deglidi