Benessere digitale, 10 consigli di digital detox per lo Sconnessi Day 2025

Il 22 febbraio si celebra la Giornata della Dione (S-connessi Day), un’iniziativa nata in Italia che invita le persone a disconnettersi da Internet per ridurre il sovraccarico, a riallacciare i rapporti con la realtà quotidiana e a richiamare l’attenzione sul crescente sviluppo di patologie come la nomofobia, la paura di rimanere di: i suggerimenti utili per disintossicarsi dallo smartphone X Alla base delloDay, che si celebra dal 2018 e che è stata accompagnata dal filmdi Christian Marazziti, la volontà di rivolgersi a tutte quelle persone dipendenti da Internet e dal proprio smartphone, ma anche a chi – familiari e dottori ­– vuole aiutarle.