Benedicta Boccoli tra gli ospiti di ‘Verissimo’

Torna in tv, insieme a due care amiche,e lo fa sedendo nel salotto didi Silvia Toffanin. La showgirl e attrice sarà infatti una dellenella puntata di domenica 23 febbraio, in onda a partire dalle 16:30., la carriera Nata a Milano l’11 novembre del 1966,ha iniziato da giovanissima la sua carriera nella tv. I primi programmi in cui appare sono ‘Pronto, chi gioca?’ e ‘Pronto Topolino’ e nel 1988 arriva ad essere co-conduttrice, di ‘Domenica In’ insieme a sua sorella minore Brigitta. Passa poi alla recitazione, apparendo in diversi film e fiction, ma avviando soprattutto la sua carriera da attrice teatrale che la porterà, negli anni, a prendere parte a diverse produzioni molto importanti che le faranno raggiungere il pubblico di tutta Italia in tour.