Superguidatv.it - Belcanto con Vittoria Puccini: anticipazioni prima puntata, cast e quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

Dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo, arriva sulla Rai ‘‘ una nuova fiction con al centro la musica. Scopriamo insieme chi fa parte del, qual è la trama eandrà in onda in tv., il melodramma è più vivo che mai: la trama eandrà in ondaTutto pronto per. La nuova fiction racconta una storia di libertà, di donne che vogliono emanciparsi e arrivano a superare i loro limiti, con la musica come filo conduttore di ogni loro azione. Il terminesignifica appunto un canto con un’intonazione perfetta, purezza di timbro vocale, capacità espressive sia ritmiche che interpretative. Ladiandrà in onda lunedì 24 febbraio 2025 inserata su Rai1.Ma qual è la trama? La fiction è ambientata a metà ‘800 e ruota intorno a tre donne, Maria e le sue due figlie Antonia e Carolina.