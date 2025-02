Lanazione.it - Beko, tavolo in Provincia: "La vertenza non è chiusa. Priorità ai dipendenti"

"LaEurope per Siena non èfinché non ci saranno le condizioni per garantire la continuità industriale per il sito di viale Toselli attraverso un coinvolgimento e un richiamo alle sue responsabilità della multinazionale verso il territorio. Al tempo stesso auspichiamo che il Governo si faccia garante rispetto al percorso che dovrà essere individuato per la salvaguardia dei 299 posti di lavoro che, nella, rimangono ancora oggi laassoluta". Lo ha affermato la presidente dellaAgnese Carletti, annunciando la posizione unitaria del territorio senese emersa aldi coordinamento istituzionale. Questo significa che, al momento, non viene considerato prioritario l’acquisto dell’immobile. O meglio, è considerato importante ma non prima di aver continuato a trattare le condizioni di uscita die soprattutto il futuro dei 299 lavoratori.