Ilrestodelcarlino.it - "Beko, il futuro dipende da investimenti mirati"

E’ una settimana importante quella che si aprirà per quanto riguarda la vertenzaa Fabriano. "Il piano diè uno snodo centrale per aprire finalmente la discussione suldel gruppo", dicono i sindacati uniti. Lunedì al tavolo convocato al Mimit si aspettano che i vertici presentino il piano. "Ci aspettiamo che il Governo, a parte gli annunci generici, dica gli interventi concreti che può mettere in campo a sostegno del fatto che le produzioni devono continuare nei siti italiani – ribadisce la segreteria Fiom di Ancona -. Non è più rimandabile questo livello di discussione. Durante il tavolo del 10 scorso, unico luogo che detiene la titolarità della trattativa, l’azienda aveva annunciato una disponibilità a uno studio di sostenibilità per un sito marchigiano, basato sulla riduzione di produzioni, di personale e di taglio dei costi delle funzioni (posizioni impiegatizie), ribadendo comunque il perimetro finanziario del piano.