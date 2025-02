Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 24 febbraio al 1° marzo 2025: Steffy torna da Finn ma poi cambia idea

© US MediasetA, Sheila continua a essere una minaccia per la serenità di, mentre Liam fatica ad accettare la realtà. Hope sembra sempre più convinta della sua scelta, ma le conseguenze del suo passato sono ancora dietro l’angolo. Ecco cosa accadrà nelle puntate della prossima settimana.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.dal 24al 1Lunedì 24: Liam affrontaLiam affrontae lo accusa di non essere più un punto di riferimento pere i loro figli, sottolineando il pericolo rappresentato da Sheila. Nel frattempo, Sheila ribadisce a Deacon la sua determinazione a far parte della vita die del piccolo Hayes, certa che il figlio provi un legame con lei.