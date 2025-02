Ilgiorno.it - Bcc Lodi, “regalo“ alle donne: "Il loro ruolo è fondamentale"

Per sensibilizzare sulla parità di genere la Bcc, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, lasceràbancarie mezza giornata di riposo retribuito. Il permesso sarà concesso in vista dell’8 marzo, in linea con le azioni previste dal sistema di gestione della parità di genere, alla base della recente certificazione di genere UNI/PdR 125 ottenuta da Bcc. Quest’anno, in virtù del calendario, la mezza giornata retribuita sarà fruibile venerdì 7 marzo, nella fascia pomeridiana, in modo da prolungare il fine settimana. "Questa iniziativa non è solo un segnale simbolico, ma rappresenta un gesto concreto di apprezzamento per ilche tutte le nostre colleghe svolgono quotidianamente con dedizione, competenza e passione – dichiara il direttore generale della Bcc, Fabrizio Periti (nella foto) -.