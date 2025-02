Agi.it - B&B, uno su 5 è irregolare. Scatta il blitz dei Nas in tutta Italia

AGI - Quasi 2.500 B&B controllati, oltre 500 (1 su 5, pari al 20%) quelli risultati "non conformi" alla normativa di settore. Prosegue la campagna di controlli ai B&B, promossa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e avviata lo scorso novembre dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, con un focus particolare sulla Capitale per l'anno giubilare. In particolare, il Nas di Pescara ha sottoposto a sequestro un B&B abusivamente allestito al piano terra di un immobile classificato nella categoria catastale c3 che identifica laboratori ed officine in cui gli artigiani operano, lavorando e trasformando prodotti semilavorati in beni finiti da destinare alla vendita. Nel caso specifico, quei locali erano stati adibiti, in passato, a sartoria.