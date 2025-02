Sololaroma.it - Bayern Monaco-Eintracht, il pronostico di Bundesliga: si a Kane, occhio al GOL

La 3 giorni di coppe europee è diventata un lontano ricordo e tornano sotto le luci dei riflettori i principali campionati internazionali. Tra questi c’è la, arrivata alla sua 23° giornata. Una delle gare più interessanti di questo turno vedrà contrapposte due delle squadre più forte in terra tedesca, pronte a darsi battaglia in un vero e proprio big match da vivere tutto d’un fiato.Si tratta della sfida fraedFrancoforte, in programma domani domenica 23 febbraio alle 17:30 all’Allianz Arena. I padroni di casa desiderano mettere il turbo per volare verso la vittoria del campionato, obiettivo che va raggiunto dopo la delusione della scorsa annata. Gli ospiti, invece, tenteranno l’impresa, pur essendo consapevoli di dover buttare il cuore oltre l’ostacolo.