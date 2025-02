Ilgiorno.it - Baxter ora diventa Vantive: novità nel settore medicale

Grosotto (Sondrio) – “Viviamo con energia il presente per costruire un futuro ancora migliore del passato che ci lasciamo alle spalle. Gli stabilimenti di Sondalo e Grosotto accolgono con entusiasmo la sfida di supportare la crescita nelle terapie renali”. A dichiararlo è Alex Vedovelli, direttore di entrambi, salutando il passaggio di, in precedenza segmento Kidney Care die ora ufficialmente operativa come società autonoma a seguito del completamento della sua acquisizione daInternational Inc da parte di fondi gestiti dalla società di investimenti globale Carlyle. Un’operazione che soltanto in provincia di Sondrio riguarda una realtà di importanza strategica per il territorio che conta oltre 700 dipendenti, una produzione di eccellenza e un vastissimo portafoglio di prodotti che spazia dalle diverse terapie renali a quelle infusionali.