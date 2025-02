Thesocialpost.it - Batterie auto elettriche, scandalo sulla durata: quelle che hanno dichiarato il falso secondo il test Altroconsumo

L’Agcm, l’rità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha avviato quattro istruttorie nei confronti di Byd Industria Italia srl, Stellantis Europe spa, Tesla Italy srl e Volkswagen Group Italia spa per possibili pratiche commerciali scorrette relative alle informazionipercorrenza chilometrica dei veicoli elettrici,perdita di capacità della batteria e sulle limitazioni della garanzia convenzionale. Sostanzialmente si sospetta che leper leabbiano unareale differente rispetto a quella dichiarata. Spesso, infatti, ladichiarata sulle specifiche tecniche è generosa rispetto a quella effettiva. Per non parlare del decadimento delle prestazioni sul lungo periodo. Le indagini mirano dunque a verificare il rispetto del Codice del Consumo e la trasparenza nei confronti degli utenti.