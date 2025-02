Sport.quotidiano.net - Bastoni gela la Cremonese al quarto minuto di recupero. Brutta caduta con il Cesena

Cremona – Un beffardo gol diin pienocostringe alla resa unache proprio non riesce a dare continuità alla sua rincorsa. Alla squadra di Stroppa, ancora una volta, non mancano volontà e capacità di produrre gioco, ma, complice una certa dose di sfortuna, i grigiorossi non riescono a operare il sorpasso necessario per far fruttare gli sforzi profusi. I romagnoli, giocando una prova attenta e ricca di volontà, riescono a così a fare bottino pieno allo “Zini”, confermandosi, anche grazie ai diversi giovani in campo, una matricola di assoluta caratura. Ben diverso lo stato d’animo al termine della partita dei padroni di casa, costretti a vedere sciupata l’ennesima, buona occasione di questa stagione e obbligati, una volta di più, ad affidare la propria voglia di riscatto alla trasferta che sabato 1 marzo condurrà i grigiorossi a rendere visita a un’altra matricola come la Carrarese.