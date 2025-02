Ilfattoquotidiano.it - “Basta CrossFit e allenamenti cardio, la Gen Z ora va in palestra per la mindfullness”: ecco cos’è la toxic wellness e perché i giovani la combattono lo yoga

Il tempo dei bodybuilder è finito. È finito il tempo dei gym bro, degliad alta intensità, del, delle foto allo specchio per mostrare gli addominali e dei beveroni energetici. Anche tutti quei discorsi attorno a quante ore si passano inora sembrano maccheronici, talvolta persino allarmanti. Eppure, secondo i dati Istat negli ultimi due anni il tasso di sedentarietà si è abbassato e le persone che risultato svolgere un’attività fisica continuativa sono oltre il 36% della popolazione, un dato in aumento rispetto a poco più del 30% degli anni pre-pandemia. La verità alla base di tutto ciò è che proprio dalla pandemia in poi si è assistito ad un cambio di rotta, probabilmente irreversibile, in cui le persone si stanno discostandosempre di più dall’allenamento finalizzato puramente alla performance e all’estetica, per abbracciare un concetto più esteso di benessere a 360 gradi.