Sport.quotidiano.net - Basket serie c. Baskérs, stasera vietato distrarsi a Castel Guelfo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfida non semplice per iForlimpopoli che,alle 18.30, saranno di scena sul parquet del PalaMarchetti per affrontare ilin una sfida da non sottovalutare. Gli emiliani, infatti, pur navigando nelle zone basse della classifica, sono reduci da tre successi consecutivi e a provano ad avvicinare la salvezza. Il quintetto è di tutto rispetto: l’ex di giornata è il play Lorenzo Benedetti, mentre sugli esterni Naldi (quasi 15 punti di media) e il nuovo arrivato Reiner portano talento e imprevedibilità, che si aggiungono alla bidimensionalità di giocatori come Bergami, Martini e Santini vicino a canestro. Per conquistare il 19° referto rosa consecutivo e mantenere l’imbattibilità, i ragazzi di coach Alessandro Tumidei (nella foto) dovranno mettere in campo una prestazione solida e attenta, battendo anche gli acciacchi, tra cui la tegola del lungo stop occorso a Jacopo Grassi, e i possibili cali di tensione dati da un cammino fin qui praticamente perfetto.