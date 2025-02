Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Use Computer Gross. Trasferta piemontese

Secondaconsecutiva nei play-in Gold diper l’Use, che dopo il pieno di energia dopo la bella vittoria di Pavia sarà di scena domani sera alle 21 a contro il Collegeball. I piemontesi sono quarti con 12 punti dopo il successo di sabato scorso in casa del Costone Siena. "Affrontiamo la prima delle tre squadre Under 19 provenienti dal girone A – spiega Davide Elmi, assistente di coach Valentino –. Borgomanero è una squadra che viaggia a ritmi alti e presenta giovani di assoluto interesse nazionale come l’esterno Bazan, che è il riferimento offensivo del gruppo, e Piccirilli, ala dalla struttura fisica importante. D’Amelio e Osasuyi sono altri due giocatori nel giro delle nazionali giovanili, che fanno dell’atletismo il loro punto di forza.