Basket Serie B Interregionale Per Senigallia c’è il San Paolo Ostiense

Avversario inedito nella seconda giornata della seconda fase– 22 Febbraio 2025 – Match da non fallire quello di domenica 23 febbraio alle ore 18 al PalaPanzini per la Goldengasche ospita nella seconda giornata della seconda fase del girone Play In Out diil SanRoma.Avversario totalmente inedito, le due squadre non si sono mai affrontate nella storia e nemmeno quest’anno perché come da regolamento provengono da gironi diversi.I laziali al momento hanno 14 punti e sono nel gruppo di testa, la Goldengas ne ha 12 e isnegue uno dei primi tre posti che garantirebbero la salvezza diretta senza passare per i play-out: la differenza fino ad ora l’ha fatta proprio la prima giornata dove l’ha vinto e la Goldengas ha perso, altrimenti tutte e due partivano da quota 12 in base ai risultati della prima fase.