Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Aymarà Costone attesa a Piombino. E’ caccia al poker

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’obiettivo adesso è non fermarsi. Reduce da 3 vittorie consecutive, l’vuole allungare la striscia positiva e va all’assalto del PalaGolfo di(palla a due alle 19, Giulio Borchi di Pontedera e Tommaso Gigoni di Livorno gli arbitri). Partita dall’elevato peso specifico considerando che le portuali, adesso, hanno gli stessi punti in classifica delle senesi, 14. Si tratta quindi di uno scontro diretto a tutti gli effetti dove, per l’, c’è anche l’obiettivo di replicare l’affermazione del girone di andata (al PalaOrlandi finì 53-47 con 17 punti di Valentina Bonaccini). Un elemento che aggiunge ancora più importanza ad una sfida che potrebbe essere considerata un vero e proprio spartiacque nella lotta per la salvezza che stanno affrontando entrambe le squadre. "È stata una settimana particolare dove abbiamo dovuto recuperare le energie per le tre partite giocate la settimana scorsa ma, allo stesso tempo, abbiamo continuato a tenere alta la concentrazione per preparare la difficile trasferta di".