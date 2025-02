Basket qualificazioni Europei | domani Italia-Ungheria a Reggio Calabria

Leggi su Sportface.it

la Nazionalena diospiterà al’, nel match valido per l’ultima giornata del Girone B delleagli2024. Fischio d’inizio alle ore 20.30 con diretta tv e streaming in live su DAZN, Sky Sport Uno e Now).che può vantare quattro affermazioni ottenute nelle cinque gare giocate fin qui. Per l’occasione, il PalaCalafiore sarà sold-out (7.000 spettatori). Rispetto ai 12 convocati della vittoria di Istanbul contro la Turchia, il ct Gianmarco Pozzecco recupera Saliou Niang, costretto al forfait contro i turchi a causa di un leggero stato influenzale. Non sarà del match per scelta tecnica Riccardo Rossato, sostituito da Sasha Grant. Per lui e Niang si tratta dell’esordio assoluto in Nazionale Senior. Salgono dunque a 12 gli esordienti della gestione Pozzecco.