Basket Pfv sfida Firenze Versilia col Cus

Domenica intensa per la pallacanestro locale: il Carnevale che si svolge di sabato spinge al posticipo la Pallacanestro Femminile Viareggio, mentre ilgiocherà domani, come di consueto quando scende in campo alle Tommasi. Serie C. Cinque giornate al termine della stagione regolare in serie C: nel 18esimo turno (7° di ritorno) la Pfv in grande difficoltà (una sola vittoria nelle prime 16 uscite) affronta alle Zappelli il Baloncesto(arbitra Massei), quinta della classe. Palla a due domani alle 20. Seconda Divisione. Proverà a scuotersi di dosso le scorie dell’ultimo mese – quattro sconfitte nelle ultime quattro uscite – ilche domani, all’inusuale orario delle 20,30, nel fortino di casa delle Tommasi di Pietrasanta ospita il Cosmocare Cus Pisa, fanalino di coda del girone A (arbitrano Noviello e Massafra).