Sport.quotidiano.net - Basket MASCHILE E FEMMINILE. Concorso on-line per votare il miglior Under 15. Parte l’iniziativa degli "Amici della pallacanestro»

Al via ilper definire ilgiocatore e lagiocatrice di15 a Lucca. Abilità tecniche, fair play e qualità umane le caratteristiche necessarie. Si tratta dell’ennesima iniziativa-Luca Del Bono", onlus che ha ideato questo contest per promuovere la diffusionecultura sportiva tra i più giovani. Non si cercano solamente i giovani atleti in grado di segnare più canestri o catturare più rimbalzi, ma si guarderà anche al fair play e alle qualità umane come la collaborazione con i compagni, la leadership positiva, il rispetto per l’avversario e gli arbitri e l’impegno personale, sia sul parquet che fuori. La competizione inizierà questo fine settimana e proseguirà fino al termine dei campionati. Il premio consiste in un rimborso per la quota di iscrizione a un camp estivo dio per l’acquisto di articoli per l’attività sportiva.