Basket Femminile Serie A2. L’Use Rosa vuole la quinta di fila. C’è un podio da tenere stretto

Centrata da tempo la qualificazione alle final eight di Coppa Italia, esordio venerdì 7 marzo alle 21.30 al Pala Paggetti di Roseto degli Abruzzi contro San Giorgio MantovAgricoltura, e assicuratasi nell’ultimo weekend anche la matematica certezza di accedere alla seconda fase tra le prime otto classificate, nelle ultime sette giornate di campionatoScotti punta a restare al vertice del proprio girone diA2. Le biancorosse sono infatti seconde a meno due dalla vetta e all’orizzonte hanno un altro impegno sulla carta ideale per allungare la propria striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Dopo Salerno, quartultimo in classifica e travolto sabato scorso al Pala Sammontana di Empoli, domani alle 18 Ruffini e compagne saranno di scena a Moncalieri contro la terzultima della classe (arbitri Manganiello di San Giorgio del Sannio e Del Gaudio di Massa di Somma).