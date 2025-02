Zon.it - Baronissi, cuore pulsante di unione: “Doniamo insieme!”

Leggi su Zon.it

– La solidarietà torna protagonista acon l’iniziativa “!”, un evento dedicato alla raccolta di sangue che si terrà domenica 23 febbraio dalle ore 08.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’associazione promotrice.L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la VOSS – Volontari Ospedalieri Sangue Salerno e l’Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di donare sangue, un gesto che può fare la differenza tra la vita e la morte per molti pazienti.L’emergenza sangue, purtroppo, non conosce pause, e ogni donazione rappresenta un atto d’amore e responsabilità verso chi lotta per la propria vita. “Un piccolo gesto per te, una speranza immensa per chi riceve,” è lo slogan che accompagna questa giornata speciale.