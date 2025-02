Inter-news.it - Baroni: «Infortunio Dele-Bashiru? Sfidiamo l’Inter tra pochi giorni, vedremo!»

A margine dello 0-0 contro il Venezia, in collegamento con DAZN, Marco, ha commentato la partita con un occhio di riguardo al prossimo match di Coppa Italia contro. SPERANZA – Marco, allenatore della Lazio, a margine del pareggio contro il Venezia al Penzo, ha parlato in collegamento a DAZN. Tra tanti i temi toccati anche un passaggio sulla prossima partita di Coppa Italia che sarà proprio controa Milano. Queste le parole dell’allenatore dei biancocelesti: «Contro il Venezia c’è mancata un po’ di velocità di manovra, eravamo un po’ appannati.ha avuto una distorsione alla caviglia, dobbiamo ancora verificare, si gioca tracontroquindi non sarà facile recuperarlo per quella gara».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «tra!»)© Inter-News.