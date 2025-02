Quotidiano.net - Banche europee: tra sfida fintech e trasformazione con Intelligenza Artificiale

Le, specie quelle, sono di fronte al bivio che porta da un lato a subire l'innovazione tecnologica e la concorrenza dellee dall'altro a sfruttarla per trasformarsi, grazie anche a un uso massiccio dell'e una maggiore dimensione. Massimiliano Colangelo Responsabile di Accenture per i Financial Services, in una conversazione con l'ANSA è convinto che la tecnologia, dopo essere stata usata per ridurre i costi e l'efficienza debba essere ora usata per "riportare in banca quel tocco umano che l'ha contraddistinta e che può essere il vero fattore in più rispetto alle". Grazie all'Ai sempre più avanzata infatti i dipendenti della banca potranno avere le informazioni del cliente in una maniera personalizzata e immediata per aiutarlo o consigliarlo oppure sarà la stessa Ai a farlo, magari tramite chat vocali che sanno distinguere precisamente le richieste, i desideri e anche gli stati d'animo.