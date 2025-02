Secoloditalia.it - Bambino morto a Marsa Alam, la famiglia all’attacco dei medici egiziani: “Nessun tumore, diagnosi sbagliata”

al cervello ea infezione da polmonite batterica, come erroneamente riportato dalla Direzione Sanitaria del Mar Rosso. Mattia èper un’emorragia causata da un aneurisma cerebrale e si esclude con certezza la presenza di altre patologie concomitanti. Questo quanto emerge dopo l’esame effettuato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine”. Così l’avvocato Maria Virginia Maccari, che assiste i familiari di Mattia Cossettini,a 9 anni mentre si trovava in vacanza a. Lafriulana, che era arrivata in Egitto lo scorso 2 gennaio e sarebbe dovuta rientrare in Italia giovedì 9, aveva dovuto trasportare d’urgenza il ragazzino in ospedale dopo un malore. Poi la morte, dopo qualche ora. “Mattia era finito in stato comatoso”, aveva detto al Corriere della Sera il padre, Marco Cossettini, friulano di Tavagnacco, 41 anni.