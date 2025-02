Secoloditalia.it - Bambino di Udine morto in vacanza sul Mar Rosso: smentiti i medici egiziani, Mattia non aveva patologie

“Nessun tumore al cervello e nessuna infezione da polmonite batterica, come erroneamente riportato dalla Direzione sanitaria del Marper un’emorragia causata da un aneurisma cerebrale e si esclude, con certezza, la presenza di altreconcomitanti”. Lo hanno reso noto, per il tramite dell’avvocato Maria Virginia Maccari, i genitori diCossettini, ilfriulanoimprovvisamente, a 9 anni, mentre si trovava incon la famiglia a Marsa Alam, il 6 gennaio, dopo aver ricevuto i risultati dell’esame autoptico”. Quest’ultimo è stato effettuato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di, ha precisato la legale.“era felicissimo dellae fino a quella tragica escursione in barca nonmanifestato alcun sintomo, nemmeno un raffreddore.