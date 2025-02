Ilrestodelcarlino.it - Balneari, niente proroga: “Servono certezze”

Civitanova Marche, 22 febbraio 2025 – Le concessionisono scadute a fine 2023 e non è legittima laal 2027, stabilita con provvedimento del Governo per spostare la data limite del rinnovo delle licenze attraverso i bandi di gara, come prevede la direttiva europea Bolkestein. A stabilirlo è stato il Tar della Liguria che ha respinto il ricorso presentato da tre stabilimentidella spiaggia di Zoagli, nel Genovese, mirato a contestare la scelta del Comune di indire nuove gare a fine 2023. “Siamo molto preoccupati, sta montando anche una certa insofferenza e si fa fatica a pazientare, ad aspettare scelte politiche certe perché le regole non possiamo stabilirle noi” dice Giacomo Mantovani, presidente di Abc, Associazionecivitanovesi. Il Tar ligure ha smontato il provvedimento approvato nel 2024 dal governo Meloni, varato per rinnovare le concessioni fino a settembre 2027 e andare successivamente alle gare.