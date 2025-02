Ilrestodelcarlino.it - Balenari, sentenza Tar. Pressing su Roma per il Decreto indennizzi

Regione e Comuni costieri ininsieme sul Governo perché vari in fretta ilattuativo, cosiddetto ‘’, con le regole d’ingaggio per i bandi delle concessioni balneari, previsti dalla Direttiva Bolkestein. È quanto condiviso dalla prima riunione del Tavolo di coordinamento con le amministrazioni comunali della costa, convocata dall’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni. Un incontro convocato già dalla settimana scorsa, nel quale si è discusso anche della recentissima clamorosadel Tar della Liguria, che ha cancellato la proroga delle concessioni balneari al 2027, varata dal governo in autunno. Un tema che viene citato solo marginalmente nella comunicazione ufficiale della Regione Emiliagna – , segno verosimilmente della volontà di non agitare ulteriormente le acque, e non rischiare incrinature nei rapporti con l’esecutivo.