Bagnara, oggi debutta il nuovo tecnico. Brisighella in trasferta

Dopo la sosta forzata per il maltempo, tornano in campo le formazioni di Seconda Categoria. Nel girone M l’anticipo divede il debutto in panchina – almeno in questa stagione – del neodelLuca De Rosa (nella foto) chiamato al capezzale della squadra ravennate al posto di Gian Carlo Felice:penultimo eospite al ’Dalle Vacche’ del Santagata Sport al momento a metà classifica dopo un inizio non semplice. In questo raggruppamento la capolista Stella Azzurra ha scavato un solco tra sé e le rivali: infatti Vis Faventia einseguono a 8 punti. La prima sarà impegnata in casa con lo Juvenilia mentre la seconda sarà ospite del San Potito, ancora ultima. Nel girone N la capolista Polisportiva 2000,ospita al campo della "Malva" di Cervia il Vita, sesto e in lizza per un posto nei playoff.