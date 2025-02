Torinotoday.it - "Bacio sulla guancia, carezze e un forte abbraccio": la sindaca di Bardonecchia racconta le molestie subite dal comandante dei vigili

Leggi su Torinotoday.it

“Ero esterrefatta, mi sono sentita congelata. Io non sono proprio abituata a queste cose. Sono stata ridicolizzata come donna, come mamma e come”. Con queste parole ieri, venerdì 21 febbraio 2025, ladiChiara Rossettile presunteche ha denunciato.