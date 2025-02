Bergamonews.it - Avis Bergamo, donatori in crescita nel 2024: i soci toccano quota 4.207

Leggi su Bergamonews.it

. Ilè stato un anno diper l’Comunale di. L’asazione ha registrato un incremento del 2,73% nella raccolta di emocomponenti, con un totale di 7.479 unità (nel 2023 erano 7.280) tra sangue intero (4.935) e aferesi (2.544). Anche iattivi, ovvero coloro che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni, sono aumentati: 4.162, che, uniti ainon(45), portano il numero totale deia 4.207 (contro i 3.846 del 2023).Un bilancio positivo emerso dall’assemblea annuale deinella mattinata di sabato 22 febbraio nella Sala Convegni della sede diin via Leonardo da Vinci. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulle attività svolte, i risultati raggiunti e per rinnovare il consiglio direttivo dell’asazione.