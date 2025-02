Anteprima24.it - Avellino, Biancolino: “In campo con cattiveria e voglia i vincere”

Tempo di lettura: < 1 minutoPresente nella sala stampa dello Stadio Pinto, mister Raffaele, evidentemente soddisfatto dopo la vittoria del derby: “Siamo partiti contratti, siamo andati sotto, e come abbiamo fatto col Crotone, la squadra ha dimostratodi. Però, abbiamo sofferto troppo, e non possiamo permetterci tutta questa difficoltà: diventa dura rincorrere gli avversari. La Casertana è in ripresa, non merita la classifica che ha, e veniva da due buone prestazioni, hanno preso pochi punti. Oggi ho visto una partita con pochi spazi e con molta concretezza. Ed era importante: non era facile, e la mia squadra l’ha dimostrato con tutte le forze. A proposito di Casertana, ho visto una squadra arrabbiata: di fronte c’era l’, e siamo forti.