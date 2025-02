Milanotoday.it - Auto si schianta contro un taxi a Milano: il video della dashcam

Un tassista di 29 anni ferito in modo lieve e accompagnato al Policlinico diin codice verde. È il bilancio di un incidente avvenuto giovedì sera in corso Genova, angolo via Ariberto e via D'Oggiono. L'impatto tra l'bianca e l'utilitaria che la investe sulla fiancata sinistra.