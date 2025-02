Ilfogliettone.it - Auto, chi vive in questa città se la passa peggio degli altri: nuovo autovelox installato | Ti sgama pure se stai al telefono

Pronti ad essere diffusi i nuovivelox che rilevano (e ti multano) se sei al. Si parte da una zona d’Italia, presto sarà ovunque. Il rispetto del Codice della Strada è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza di chi guida, dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada. Le regole, spesso considerate noiose e restrittive, sono in realtà concepite per prevenire incidenti e tutelare la vita delle persone.Ogni articolo del Codice della Strada, dalle norme sulla velocità ai divieti di sosta, ha una sua ragion d’essere. Il loro rispetto non è solo un dovere civico, ma anche un atto di responsabilità verso sé stessi e gli. Ignorare le regole, infatti, può avere conseguenze gravissime, sia in termini di danni materiali che, purtroppo, anche di perdite di vite umane.