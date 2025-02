Firenzetoday.it - Autista aggredito: chiede il biglietto, schiaffo dal passeggero

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAncora unsu un bus. È successo stamani, sabato 22 febbraio, intorno alle 6:50 sulla linea X Panzano in Chianti - Firenze. È la stessa Autolinee Toscane e a renderlo noto.L'episodio "si è verificato in seguito.