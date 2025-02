Ilfattoquotidiano.it - Attanasio, il padre dell’ambasciatore ucciso: “Ancora non c’è una verità su movente e mandanti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non c’è unacerta, non è chiaro ile neppure chi siano i: ho sempre creduto nelle istituzioni, ma mi auguro che queste istituzioni abbiano coraggio, almeno lo stesso che aveva Luca”. Salvatoreitaliano Luca4 anni fa in Congo con il carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma alimentare mondiale (Pam), Mustapha Milambo, lo dice arrivando al cimitero di Limbiate (Monza e Brianza) per la commemorazione.aveva 43 anni ed era in missione.A proposito delle inchieste chiuse e in corso ildel diplomatico ha ricordato che “adesso c’è questo secondo filone a Roma, ma neppure i nostri legali possono avere accesso agli atti, e ci resta solo questa speranza perché si apra uno spiraglio di”.