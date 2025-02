Attacco hacker a Bybit rubati 15 miliardi in criptovalute

Quifinanza.it - Attacco hacker a Bybit, rubati 1,5 miliardi in criptovalute

Truffa da record nel mondo cripto. A farne le spese questa volta è l’exchange di, una delle principali piattaforme per l’acquisto, la vendita e la custodia di valute digitali, a cui glihanno sottratto 1,5di dollari in Ethereum. Si tratta del più grandecyber nella storia del settore.Con un post su X, il Ceo dell’azienda, Ben Zhou, ha rassicurato gli utenti dichiarando che i restanti portafogli freddi sono sicuri e che i fondi dei clienti non sono stati compromessi. Vediamo nel dettaglio la maxi truffa.1,5di dollari sottratti dagliSecondo il ricercatore-detective ZachXBT sarebbe stato il gruppo nordcoreano Lazarus il responsabile della maxi truffa costata a1,5di dollari in Ethereum.Secondo le dichiarazioni della società, l’è stato condotto attraverso una sofisticata manipolazione dell’interfaccia di firma durante un trasferimento di fondi da un portafoglio freddo a uno caldo.