Ilfattoquotidiano.it - Attacco con il coltello in Francia, un morto e due feriti a Mulhouse. Fermato l’assalitore: ha gridato “Allah Akbar”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

con ilin, dopo il caso di Berlino avvenuto davanti al Memoriale della Shoah. Una persona è morta e altre due – agenti della polizia municipale – sono rimaste ferite a, in Alsazia, in un assalto nei pressi di un mercato coperto della città a margine di una manifestazione. L’aggressore è statoe risulta schedato per rischio terrorismo, riferisce la procura. In manette uomo di 37 anni nato in Algeria.Alla France press il procuratore locale Nicolas Heitz ha precisato che i due agenti sono rimastiuno “alla carotide” e l’altro “al torace”. Altri tre agenti della polizia municipale sarebbero rimastiin modo più lieve, ha af. Secondo le testimonianze l’uomo avrebbe. Il 37enne, schedato appunto nella lista per la prevenzione della radicalizzazione terroristica (Fsprt), aveva l’obbligo di lasciare la