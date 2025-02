Ilfattoquotidiano.it - Attacco con il coltello in Francia, un morto e 5 feriti. Fermato l’assalitore: ha gridato “Allah Akbar”. Macron: “Terrorismo islamista”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

con ilin, dopo il caso di Berlino avvenuto venerdì davanti al Memoriale della Shoah. Una persona è morta e altre due – agenti della polizia municipale – sono rimaste ferite gravemente a Mulhouse, in Alsazia, in un assalto nei pressi di un mercato coperto della città a margine di una manifestazione in sostegno del Congo. L’aggressore, 37 anni, algerino, è statoe risulta schedato per rischio, riferisce la procura. Il presidente franceseha dichiarato: “, nessun dubbio”. Sarà infatti la procura nazionale antifrancese a indagare per “omicidio a scopi terroristici” e “tentati omicidi a scopo terroristico contro pubblici ufficiali”.Le vittime – Alla France press il procuratore locale Nicolas Heitz ha precisato che i due agenti sono rimastiuno “alla carotide” e l’altro “al torace”.