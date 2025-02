Ilfattoquotidiano.it - Attacco con il coltello a Berlino, l’aggressore è un siriano di 19 anni richiedente asilo. Media: “Pista islamista”

È un19ennel’uomo che venerdì sera ha accoltellato un turista spagnolo di 30davanti al Memoriale della Shoah a. La procura diha confermato all’agenzia tedesca Dpa l’indiscrezione precedentemente pubblicata dalla Bild. Secondo il quotidiano Bild gli inquirenti ritengono che il giovane abbia agito spinto da ideologia estremista islamica. Il giovane, scrive Bild, vive in una struttura per i rifugiati a Lipsia. L’sarebbe “motivato politicamente”. Al momento dell’arresto il sospettato era tornato nella zona dove era avvenuto l’e aveva le mano sporche di sangue.Si tratta del terzo attentato compiuto in Germania nel giro di tre pochi mesi. Il 13 febbraio a Monaco un 24enne afghano – che sembrava integrato – si era lanciato con la sua auto contro la folla.