Attacco a Berlino l’accoltellatore è un richiedente asilo siriano di 19 anni

L’aggressore è stato arrestato dalla polizia con il coltello ancora in mano. Gli inquirenti sospettano che il crimine sia stato “politicamente motivato”E’ un rifugiatodi soli 19il giovane che ieri sera (21 febbraio) nel quartiere Mitte in centro aha accoltellato al collo un turista spagnolo, al Memoriale dell’Olocausto. Lo scrive la Bild. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia con il coltello ancora in mano. Gli inquirenti sospettano che il crimine sia stato ”politicamente motivato”.Il 19enne vive in un centro di accoglienza per rifugiati a Lipsia. Le stanze del centro sono attualmente sottoposte a perquisizione da parte degli agenti della polizia. Foto di repertorioL'articoloè undi 19proviene da Dayitalianews.